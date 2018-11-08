2018-11-08T11:51:31+03:00
Общество

Редактор сайта «КП-Саратов» получил благодарность полиции

В ДК «Россия» торжественно отпраздновали День полиции
Екатерина Семенова
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Андрей ЧепурнойАндрей ЧепурнойФото: Александр Уриевский
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В ДК «Россия» в Саратове сегодня проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню полиции.

Поздравил сотрудников и ветеранов начальник УМВД России по Саратову, полковник полиции Андрей Чепурной.

- Нам никогда не было просто, потому что предъявляли к нам всегда повышенные требования. Поздравляю и желаю вам терпения, настойчивости и здоровья! — сказал Чепурной.

На торжественном мероприятии были вручены награды и присвоены очередные специальные звания. Кроме того, Андрей Чепурной вручил благодарственные письма за эффективную совместную работу общественники и журналистам. В их числе — редактор сайта «КП-Саратов» Александр Уриевский.

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- Руководство Управления МВД России по Саратову выражает благодарность и искреннюю признательность за ваше активное сотрудничество в сфере освещения деятельности полиции, формирование положительного облика сотрудника органа внутренних дел в средствах массовой информации, — говорится в тексте.

Кроме того, наградили также журналистов ИА «Взгляд-инфо», телеканала «Саратов 24», сайта «Лица губернии», газеты «Саратовская панорама», ГТРК «Саратов».

От города поздравление зачитал Максим Сиденко, замглавы администрации по городскому хозяйству.

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