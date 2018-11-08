2018-11-08T10:37:35+03:00
Происшествия

Балашовец напал на полицейского после ссоры с тещей

Он дважды толкнул правоохранителя в грудь
Ольга Муравлёва
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В Балашове Саратовской области 30-летнего местного жителя обвиняют в применении насилия к полицейскому.

- Следствие считает, что с трех до пяти часов утра 19 июля 2018 года пьяный подозреваемый ругался с тещей. Женщина вызвала полицейских. Правоохранители попытались успокоить нетрезвого мужчину, в ответ на это буян дважды толкнул одного из стражей порядка в грудь, причинив ему боль, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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