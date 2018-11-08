Мужчину убили после празднования дня рождения в саратовском отеле

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-08T10:45:19+03:00

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СУ СКР Саратова завершило расследование уголовного дела по факту убийства мужчины по неосторожности.

Как пояснили «КП-Саратов» в ведомстве, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности — 23-летний житель города.

Преступление было совершено в ночь с 3 на 4 августа на улице Камская. По предварительной версии, компания мужчин отмечала в банкетном зале отеля день рождения. На выходе они столкнулись с тремя молодыми людьми. Один из мужчин попросил у них зажигалку, но те ответили грубым отказом.

Между двумя компаниями завязалась ссора. 23-летний юноша ударил по голове 50-летнего мужчину. Тот упал, ударился о землю и потерял сознание. Его приятели вызвали «скорую помощь», но было уже поздно — потерпевший скончался до госпитализации.

Как установила экспертиза, причиной смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для передачи в суд.