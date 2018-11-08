Двум покровчанам дали сроки по 19 лет за убийства, грабежи и разбои

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-08T10:22:42+03:00

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В Саратовской области осудили двух жителей Энгельса — 32-летнего Александра Прохорова и 31-летнего Николая Лукина. Их признали виновными в убийстве, разбое с применением насилия, групповом грабеже. Первый же злоумышленник также похитил у одной из потерпевших паспорт и другие документы. Стоит отметить, что мужчины уже ранее привлекались к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления.

- Ночью 23 декабря 2017 года подсудимые отдыхали в одном из кафе Энгельса, где познакомились с 24-летним и 26-летним жителями Волгоградской области. Прохоров и Лукин дождались, когда приезжие уйдут из кафе, проследовали за ними на улицу и начали бить по голове. Под угрозами они забрали у жертв серебряные браслет, кулон и цепочку, а также мобильный телефон. После покровчане убежали, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону.

Второй случай злодеяний произошел 14 января 2018 года. В доме Прохорова преступники пили в компании трех женщин. Во время застолья 34-летняя дама решила уйти домой, но мужчины не хотели ее отпускать и начали бить потерпевшую руками и ногами по всему телу, в том числе и голове. После из ее сумки они украли два мобильника и банковскую карту. Продолжив бить жертву, они требовали у нее назвать им пин-код от пластиковой карточки. Также злоумышленники украли у женщины паспорт, а саму ее выкинули на улицу.

Тело пострадавшей заметил прохожий, который сообщил об этом местным жителям. Они и вызвали «скорую». Та, приехав, только смогла констатировать смерть.

Несмотря на то,что Прохоров и Лукин не признали своей вины, суд приговорил их к 19 годам лишения свободы каждому с ограничением свободы на полтора года. Отбывать свой срок они будут в колонии особого режима.