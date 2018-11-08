Вчера в Саратовской области горели магазин и два частных дома

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-08T10:26:52+03:00

Всего пожарные ликвидировали пять возгораний

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В Саратовской области за прошедшие сутки, 7 ноября, произошло пять пожаров.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Сигнал о загоревшемся частном доме на улице Тимирязева в Вольске поступил на пульт дежурного в 23:22. В 01:00 стало известно о таком же ЧП площадью 60 кв. м в Большом Камелике.

Для тушения возгораний потребовалось по три единицы техники, на которых прибыли 16 огнеборцев.

В 15:01 восемь балаковских пожарных на двух единицах техники тушили 5 кв. м деревянной обрешетки и утеплителя кровли магазина на Степной улице.