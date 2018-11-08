2018-11-08T10:25:50+03:00
Спорт

Спортсмены саратовской школы «РиФ» завоевали 18 золотых медалей

Они приняли участие в соревнованиях в Башкортостане
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Саратовские спортсмены, воспитанники школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали 18 золотых медалей всероссийского турнира по плаванию среди инвалидов и I этапа кубка России по плаванию среди лиц с ПОДА.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития, состязания прошли в городе Салават республики Башкортостан.

На всероссийском турнире саратовскими спортсменами «РиФ» были завоеваны 11 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых медалей. На кубке России — семь золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24