Спортсмены саратовской школы «РиФ» завоевали 18 золотых медалей
Они приняли участие в соревнованиях в Башкортостане
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Саратовские спортсмены, воспитанники школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали 18 золотых медалей всероссийского турнира по плаванию среди инвалидов и I этапа кубка России по плаванию среди лиц с ПОДА.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития, состязания прошли в городе Салават республики Башкортостан.
На всероссийском турнире саратовскими спортсменами «РиФ» были завоеваны 11 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых медалей. На кубке России — семь золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых.