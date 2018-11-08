Спортсмены саратовской школы «РиФ» завоевали 18 золотых медалей

СЕГОДНЯ 10:09 2018-11-08T10:25:50+03:00

Они приняли участие в соревнованиях в Башкортостане

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Саратовские спортсмены, воспитанники школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали 18 золотых медалей всероссийского турнира по плаванию среди инвалидов и I этапа кубка России по плаванию среди лиц с ПОДА.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития, состязания прошли в городе Салават республики Башкортостан.

На всероссийском турнире саратовскими спортсменами «РиФ» были завоеваны 11 золотых, девять серебряных и 11 бронзовых медалей. На кубке России — семь золотых, восемь серебряных и 12 бронзовых.