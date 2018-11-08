2018-11-08T10:24:12+03:00
Происшествия

Балашовец хранил 9 кг конопли в чужой квартире

Хозяин жилища сообщил о находке в полицию
Дарья Вострикова
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Вчера, 7 ноября, полиция поймала 30-летнего балашовца, который хранил 9 кг конопли в чужой квартире.

- О неожиданной находке два месяца назад в полицию заявил 31-летний житель села Летяжевка Аркадакского района. Он обнаружил в своей второй квартире на улице Коммунаров в Балашове растения, очень похожие на коноплю. Догадку мужчины подтвердила экспертиза, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Был задержан местный житель 1988 года рождения. В отношении него заведено уголовное дело. Решения суда мужчина будет ожидать под подпиской о невыезде.

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