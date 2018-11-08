Алексей Березовский перестал быть депутатом Саратовской гордумы

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-08T09:48:02+03:00

Он написал заявление о сложении полномочий

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На внеочередном заседании Саратовской городской думы депутаты освободили от должности своего коллегу Алексея Березовского.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», этот вопрос стоял в повестке первым.

Алексей Березовский ранее подавал заявление о сложении мандата досрочно, однако о причинах не рассказал, а также не явился на заседание.

Депутат Андрей Карасев задал вопрос, почему же его коллега, который достаточно давно работает, решил покинуть ряды. Он получил ответ: есть ряд причин для отставки, одна из них — «по собственному желанию». В таком случае не обязательно уточнять.

В итоге народные избранники удовлетворили заявление и освободили Алексея Березовского от должности.