2018-11-08T09:18:10+03:00
Происшествия

Пьяный угонщик протаранил дерево в Саратове на чужой машине

После он сбежал. Теперь водителя ищут
Ольга Муравлёва
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На Брянской, 1 в Заводском районе Саратова мужчина за рулем ВАЗ-2110 вылетел с дороги, когда пытался повернуть, и протаранил дерево.

- Предполагается, что машину угнали, а водитель, учинивший ДТП, скрылся с места, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

На пассажирском сидении находился пострадавший мужчина. Приехавшие спасатели облспаса и горспаса вытащили его и передали «скорой», которая увезла его в больницу.

На месте также работали пожарные и ДПС. Теперь сбежавшего водителя ищут.

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