Житель Калининска врезался на угнанном «Москвиче» в столб

СЕГОДНЯ 09:13 2018-11-08T09:19:23+03:00

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Полиция Калининска раскрыла дело об угоне автомобиля «Москвич-2141».

- По словам 43-летнего владельца авто, машина пропала с СТО по Коммунистической улице в ночь с 6 на 7 ноября. Полицейские обнаружили транспорт около дома №7 на Первомайской улице, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Авто вернулось к своему хозяину в покореженном состоянии. «Москвич» загорелся после столкновения со столбом.

Полиция уже задержала 21-летнего вора. Им оказался местный житель, который ранее не имел проблем с законом. Мужчина во всем признался.

В отношении злоумышленника заведено уголовное дело, своей участи он будет ожидать под подпиской о невыезде.