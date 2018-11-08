Панков: Володину удается решить вопросы для разных районов Саратовской области

СЕГОДНЯ 08:46 2018-11-08T09:54:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- После пленарного заседания Володин пригласил к себе. Честно, не пойму, как ему удается решать столько вопросов для разных наших районов. Вот Заволжье, отдаленные районы, к примеру, Озинский. Уже сегодня его жители, а также жители Саратовского, Энгельсского, Советского, Федоровского, Ершовского, Дергачевского районов увидели преимущества от передачи на федеральный бюджет дороги Саратов — Озинки. В этом году она отремонтирована от вольского кольца и до Урбаха. Сам ездил, просто автомагистраль да и только. На следующий год ремонтом до Дергачей, наверное, пройдут, — считает Николай Панков.

.

Также он сообщил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин смог решить вопрос о реконструкции в будущем году стадиона в Ершове.

- Это была просьба жителей на встрече в Доме культуры. Помните? Там еще латифундист Бесшапошников взял обещание построить в Дергачевском районе аналог поселка для ветеранов. В Озинках 14 лет назад Володин построил такой поселок. Кстати, отмечу, он единственный в стране. На его территории есть не только благоустроенные дома с земельными участками, но и вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания пожилых людей. Включая медицинский блок, центр социальной защиты, тренажерный зал, компьютерный класс и многое другое.

Так вот, не знаю, построил или нет Бесшапошников такой объект. Кто знает — подскажите мне. А вот Володин в прошлом году еще построил новые дома в поселке, тем самым полностью закрыв потребность пенсионеров в жилье. А на следующий год 38,9 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на ремонт первой очереди домов ветеранов, — рассказал Николай Панков.