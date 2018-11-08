На трассе под Саратовом полицейские спасли замерзающих пассажиров автобуса

СЕГОДНЯ 08:09 2018-11-08T08:33:56+03:00

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Саратовские полицейские спасли пассажиров автобуса, застрявшего на трассе ночью.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, ЧП случилось на волгоградской трассе, в 10 км от села Рыбушка.

В сломавшемся автобусе ПАЗ находились более 20 пассажиров, в том числе беременная женщина и несколько детей. При этом закончилось топливо для обогрева салона, а автобус на подмену должен был подойти лишь через два часа.

В это время по дороге проезжал служебный автомобиль УАЗ полиции. Стражи порядка искали пропавший скот по заявлению местного жителя. Они отложили поиск до рассвета и сообщили об автобусе с людьми в дежурную часть, а на своей машине отвезли пассажиров в село Рыбушка.

После этого полицейские также помогли другому водителю, застрявшему на дороге. Его ВАЗ-2112 занесло и выбросило в кювет. Стражи порядка на тросе отбуксировали легковушку на проезжую часть, после чего машина смогла двигаться самостоятельно.

Стоит отметить, что утром правоохранители также нашли пропавший скот и вернули его владельцу.