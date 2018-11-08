Несколько микрорайонов Саратова остались без воды

СЕГОДНЯ 07:55 2018-11-08T08:36:32+03:00

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С утра 8 ноября отключена вода в нескольких микрорайонах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», специалисты предприятия ликвидируют повреждения на городских сетях.

Не будет воды в границах улиц Депутатская — Бирюзова — Планерная — Аэропорт — Загорная — Мясницкая — Большая Садовая (от Мясницкой до Чапаева) — 1-й Магнитный проезд — Безымянная — 4-я Выселочная — Мурманский проезд — 2-й Украинский проезд — 1-й Ямской проезд — 1-я Дачная — Вишневый проезд — проспект 50 лет Октября (до Молодежного проезда) — Шехурдина — Куприянова — Ипподромная — Тулайкова — Техническая — часть поселка Мирный.

Без ресурса также останутся микрорайоны СХИ, Мирный, Стрелка, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Дачные, Молодежный проезд, Шехурдина до 75-й школы, Гвардейская, Панфилова, Чайковского.

Цистерны с водой будут подъезжать на 1-й Мурманский проезд, 3-й и 2-й Магнитный проезд, 44а.

Работы планируется завершить к восьми часам вечера.