Саратовец приехал в Москву и пошел в гей-клуб с гранатой

СЕГОДНЯ 20:12 2018-11-07T20:12:32+03:00

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Житель Саратовской области задержан в Москве при попытке зайти в гей-клуб с гранатой.

В полицию обратился директор гей-клуба «Секрет», который расположен в Нижнем Сусальном переулке. По его словам, гражданин пытался пронести в заведение корпус гранаты Ф-1 с вкрученным взрывателем и взрывчатым веществом.

Мужчина был задержан, при проверке оказалось, что это 40-летний житель Саратовской области.

ЧП произошло еще 26 октября, сообщили в ГУ МВД Москвы столичным СМИ.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.