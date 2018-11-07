Мужчина упал с крыши строящегося дома в Вольске

СЕГОДНЯ 16:53 2018-11-07T16:53:18+03:00

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В Вольске Саратовской мужчина упал с крыши.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», инцидент произошел на улице Камышина.

По предварительной версии, 48-летний гражданин рухнул с двухэтажного здания при проведении строительных работ. Он свалился с кровли на второй этаж.

На место прибыли спасатели, которые спустили пострадавшего вниз при помощи альпинистского оборудования. После он был госпитализирован бригадой «скорой помощи».