Мужчина упал с крыши строящегося дома в Вольске
Пострадавшего госпитализировали
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В Вольске Саратовской мужчина упал с крыши.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», инцидент произошел на улице Камышина.
По предварительной версии, 48-летний гражданин рухнул с двухэтажного здания при проведении строительных работ. Он свалился с кровли на второй этаж.
На место прибыли спасатели, которые спустили пострадавшего вниз при помощи альпинистского оборудования. После он был госпитализирован бригадой «скорой помощи».