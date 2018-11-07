2018-11-07T16:50:04+03:00
Общество

Начальник полиции Саратовской области встретился с семьями погибших при исполнении

В областном МВД на учете состоит 100 семей сотрудников внутренних дел
Тимур Гадеев
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Сегодня в областном ГУВД состоялась традиционная встреча руководителя Главка Николая Трифонова с членами семей сотрудников погибших при выполнении служебных обязанностей.

- Подобные встречи – не только дань памяти погибшим, прежде всего, это возможность прямого диалога с их родителями, вдовами и детьми, который позволяет узнать об имеющихся проблемах и принять меры по их решению. В ГУ МВД России по Саратовской области на учете состоит 100 семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, в 8 семьях воспитывается 8 несовершеннолетних детей,— подчеркнул Николай Трифонов, руководитель ГУ МВД по Саратовской области.

В настоящее время в списки личного состава органов и подразделений внутренних дел Саратовской области навечно зачислены 14 сотрудников. Продолжается работа по установке мемориальных досок в памятных местах, с которыми связаны жизненный и служебный путь погибших.

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