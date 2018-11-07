Валерий Радаев заявил о небходимости развивать села

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-07T17:11:57+03:00

На эту цель направлены мероприятия в рамках госпрограммы

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Сегодня, 7 ноября, на совещании в областном правительстве Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обсудил реализацию госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Саратовской области на 2014-2020 годы».

- Местная власть не дорабатывает, поэтому нужно поменять работу с муниципалитетами. Нужно, чтобы каждый район проявлял инициативу, — подчеркнул Валерий Радаев.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства области, губернатор поручил минсельхозу области поработать над взаимодействием с профильными министерствами и «Мелиоводхозом». Население должно знать о том, как программа улучшает их жизнь.

По словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, в 2018 году на развитие сельских территорий было направлено более 35 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

За этот год в рамках программы по развитию сельской местности появились новые дома, ФАП, водопровод и спортивная площадка.

Областной минсельхоз направил заявку в Москву на дополнительные 250 млн рублей в рамках реализации этой программы.