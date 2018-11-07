2018-11-07T16:45:55+03:00
Происшествия

В Саратовской области женщина пыталась отправить в тюрьму два телефона

Гражданка заявила, что сделала это про просьбе незнакомцев
Екатерина Семенова
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В Саратовской области женщина пыталась доставить в тюрьму сотовые телефоны.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, нарушение было обнаружено при патрулировании. Кинолог и сотрудник дежурной службы заметили около ограждения женщину. Она привязывала к веревке два черных свертка.

47-летняя гражданка была задержана, а в свертках оказались два телефона, два зарядных устройства, три батарейки, универсальный USB-кабель и сим-карта.

Как выяснилось, женщина собиралась отправить в тюрьму запрещенные предметы по просьбе незнакомых людей.

По данному факту начата проверка, а врио тюрьмы Сергей Гаврилов вручил бдительным сотрудникам Благодарственные письма.

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