2018-11-07T16:36:07+03:00
Общество

Роспотребнадзор предупредил саратовцев об опасности лапши с курицей в Малайзии

Там зарегистрирована вспышка сальмонеллеза
Екатерина Семенова
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Роспотребнадзор по Саратовской области предупреждает о вспышке сальмонеллеза в Малайзии.

- В пяти районах штата Кедах зарегистрировано 85 случаев, два из которых привели к смерти граждан. 21 человек был госпитализирован, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Было установлено, что причиной заболевания стала лакса — национальное блюдо, лапша с курицей. Его приготовили на местном предприятии, но не провели достаточной термической обработки.

Роспотребнадзор просит туристов учитывать этот фактор при планировании поездок.

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