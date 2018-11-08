2018-11-08T09:03:56+03:00
Общество

Полиция изъяла в трех гаражах Саратова более 60 кг чермета

Операция «Металл» принесла результаты
Екатерина Семенова
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В Саратове полиция провела рейд по пунктам приема металлолома.

- В ходе оперативно-профилактического мероприятия правоохранители выявили нелегальные пункты, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД.

В гараже на Заречной улице граждане организовали прием и переработку лома без лицензии. Там было изъято 11,5 кг черного металла.

В гараже на Технической улице изъяли 20 кг лома. К административной ответственности привлекли 48-летнего мужчину.

В гараже на проспекте Строителей полицейские нашли пункт приема лома, который также работал без лицензии. В отношении владельца возбуждено административное дело, изъято 30 кг лома чермета.

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