Саратовская облдума выдвинет в Общественную палату двух новых членов

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-07T16:02:41+03:00

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В Саратовской областной думе состоялось заседание рабочей группы комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике, где были рассмотрены кандидаты в члены общественной палаты региона.

- Заявления в облдуму поступили от трех кандидатов, при этом вакантными являются только два места. В ходе совещания один из претендентов решил взять самоотвод. Поэтому теперь на заседании комитета будут рекомендовать оставшихся кандидатов — это Мураз Даврешян (от РООСО «Езидский национально-культурный центр «ШАНГАЛ») и Елена Резепова (от СРОО поддержки социально-активной гражданской позиции молодежи и населения Саратовской области «Гражданское достоинство»), — сообщил корреспондент «КП-Саратов» с заседания облдумы.

Кстати, Резепова уже была кандидатом от облдумы в текущем составе Общественной палаты, однако, так как она возглавляет общественный совет при региональном парламенте, депутаты не рекомендовали ей совмещать две должности и сосредоточиться на работе в одной структуре.

Также члены рабочей группы обсудили новых кандидатов в общественный совет при Саратовской областной думе. На членство в нем претендуют семь человек. Все они — представители различных фондов и организаций. Решение по ним будет принято депутатами на ближайшем заседании комитета.