В Заводском районе столкнулись внедорожник и грузовик
Водитель «Нивы» отправился в реанимацию
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Сегодня, 7 ноября, в Заводском районе около дома №7 на Тульской улице столкнулись автомобили «Нива» и «КамАЗ».
- По предварительным данным, водитель внедорожника не захотел пропускать грузовик, выезжая с второстепенной дороги. Подоспевшие спасатели доставили его в больницу, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».
На месте работали инспекторы ГИБДД, горспас и пожарные. Обстоятельства аварии устанавливаются.