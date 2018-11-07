В Заводском районе столкнулись внедорожник и грузовик

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-07T15:41:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 7 ноября, в Заводском районе около дома №7 на Тульской улице столкнулись автомобили «Нива» и «КамАЗ».

- По предварительным данным, водитель внедорожника не захотел пропускать грузовик, выезжая с второстепенной дороги. Подоспевшие спасатели доставили его в больницу, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

На месте работали инспекторы ГИБДД, горспас и пожарные. Обстоятельства аварии устанавливаются.