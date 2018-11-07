Директор саратовского филиала «Т Плюс» принял участие в научной энергоконференции

СЕГОДНЯ 15:21 2018-11-07T15:39:58+03:00

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О перспективах развития централизованного теплоснабжения в Саратове рассказал в своем докладе директор саратовского филиала «Т Плюс» Александр Шудегов на XIV Международной научно-технической конференции «Совершенствование энергетических систем и теплоэнергетических комплексов».

В своем выступлении руководитель филиала обозначил актуальны для отрасли проблемы. Среди них — высокий износ теплосетей, отсутствие качественного учета тепловой энергии, снижение уровня ее потребления. Также были подняты более системные проблемы, в том числе разрыв взаимосвязи между производством электро- и теплоэнергии, когда тепло уходит на второй план, тарифное регулирование исходя из предельных индексов, а также конкуренция централизованной системы теплоснабжения с локальными котельными.

Решением в обозначенных вопросах может стать только повышение надежности, качества и эффективности системы централизованного теплоснабжения, применение в отрасли новейших технологий, в том числе онлайн учета потребления тепловой энергии, а также развитие государственно-частного партнерства.

Международная научно-техническая конференция «Совершенствование энергетических систем и теплоэнергетических комплексов» прошла на базе Саратовского технического университета имени Гагарина Ю. А. Она собрала участников из Беларуси, Израиля, Москвы и других городов России. Организаторами мероприятия стали министерство науки и высшего образования РФ, Российская академия наук, Саратовский научный центр РАН, Международная энергетическая академия.