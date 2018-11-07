В Пугачевском районе ВАЗ-2110 вылетел с трассы и перевернулся [фото]
Двое пострадавших госпитализировали
.
Изменить размер текста:
Сегодня на автодороге Пугачев — Надеждинка вылетел с трассы и перевернулся ВАЗ-2110. В результате аварии водителя и пассажира выкинуло из салона автомобиля. Причем одного из них зажало между кузовом и землей.
- Прибывшие на место происшествия спасатели Пугачевского района деблокировали застрявшего мужчину, оказали обоим первую медицинскую помощь и передали медикам «скорой», — рассказал «КП-Саратов» оперативный дежурный областной службы спасателей.
После пострадавших госпитализировали. Обстоятельства инцидента выясняются.