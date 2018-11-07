В Ершове оштрафовали продавца поддельных тапков

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-07T14:54:29+03:00

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В Ершове Саратовской области оштрафовали продавцы поддельных тапочек.

Как рассказали «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, в ходе проверки было выявлено, что предприниматель торговал тапочками с товарными знаками Nike, Adidas, Reebok.

При этом обувь имела явные признаки подделки.

По данному факту возбуждено уголовное дело, материалы направлены в Арбитражный суд, который оштрафовал предпринимателя на 5 тыс. рублей. Товар нарушителя конфисковали.