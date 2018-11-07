В Ершове оштрафовали продавца поддельных тапков
Товар был конфискован
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В Ершове Саратовской области оштрафовали продавцы поддельных тапочек.
Как рассказали «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, в ходе проверки было выявлено, что предприниматель торговал тапочками с товарными знаками Nike, Adidas, Reebok.
При этом обувь имела явные признаки подделки.
По данному факту возбуждено уголовное дело, материалы направлены в Арбитражный суд, который оштрафовал предпринимателя на 5 тыс. рублей. Товар нарушителя конфисковали.