Пьющему жителю Алгая запретили ходить в кафе

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-07T14:52:04+03:00

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В Александрово-Гайском районе Саратовской области местному жителю запретили посещать массовые мероприятия.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, мужчина был осужден в 2010 году за кражу и грабеж. Он вышел из колонии в 2013-м.

В 2015 году за гражданином был установлен административный надзор на три года, но в 2018-м его четыре раза поймали за нарушение условий освобождения, а также появлялся на улицах в пьяном виде.

Суд продлил ему надзор до апреля 2019 года. Ему запрещено посещать массовые мероприятия, кафе и столовые с целью распития алкоголя. Кроме того, с десяти часов вечера до шести часов утра мужчине нельзя находиться вне дома. Дважды в месяц он обязан приходить в полицию, чтобы регистрироваться.