Радаев поручил оперативно устранять аварии на теплосетях в Саратовской области

СЕГОДНЯ 13:42 2018-11-07T14:48:02+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял участие в селекторном совещании под председательством зампреда правительства РФ Виталия Мутко.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, темой обсуждения была готовность в отопительному сезону.

В Саратовской области к теплоснабжению подключены все потребители: это более 4,6 тыс. соцобъектов и 14 тыс. жилых домов.

Для жителей области работает «горячая линия» по теплоснабжению. Это номер: 26-30-61 в министерстве строительства и ЖКХ, 659-659 — в единой диспетчерской службе Саратова и 27-14-55 — в Госжилинспекции.

Валерий Радаев по итогам совещания поручил зампреду Роману Бусаргину и министру строительства и ЖКХ Дмитрию Тепину держать на контроле вопрос задолженности по теплу и устранять аварии на теплотрассах.

- Жители начинают получать платежные документы за отопление. Проведите работу с профильными структурами, управляющими компаниями, чтобы в платежках были объективные данные, выставлялись счета только за поставленные услуги, — подчеркнул Валерий Радаев.

Он также отметил, что в его адрес за последнее время поступило несколько обращений от жителей Саратова, Балакова с жалобами на выставленные счета за тепло в те дни, когда оно не подавалось.

- Такие случаи должны быть исключены. Если это допущено — нужно оперативно реагировать и делать перерасчеты. Люди не должны платить за не предоставленную услугу. Прошу исключить формализм, подойти к этой работе со всей ответственностью, — заявил глава региона и потребовал доложить на следующем совещании о предпринятых мерах по исполнению поручения.