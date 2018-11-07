На встрече саратовского завода «РМК» обсудили пути выхода из кризиса

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-07T13:39:48+03:00

Собравшиеся заключили, что новым конкурсным управляющим должен быть местный специалист, знакомый с ситуацией в промышленности

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Члены рабочей группы по работе проблемных предприятий промышленного комплекса с рабочим визитом посетили саратовский завод металлоконструкций. В состав делегации вошли: министр промышленности и энергетики области Андрей Куликов, первый замминистра Владимир Белгородский, а также член Общественной палаты региона Владимир Архипов.

- Встреча прошла с основным акционером предприятия, исполнительным директором, представителями трудового коллектива. На собрании обсудили ситуацию на АО «АП РМК», пути выхода из кризиса, а также как загружена производственная мощность фабрики, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

Как говорит основной акционер, коллектив обеспокоился из-за того, что сейчас меняется конкурсный управляющий, сложившаяся ситуация не определена. Рабочие согласились с ним.

Также во время встречи прозвучали идеи, что основная задача регионального правительства — сохранить завод и коллектив профессионалов. Кроме того, собравшиеся заключили, что новым конкурсным управляющим должен быть местный специалист, знакомый с ситуацией в промышленности. Такое обращение 26 октября минпром направил в адрес Региональной саморегулируемой организации профессиональных управляющих из Москвы.

По словам представителей АО «АП РМК», предприятие обеспечено заказами как минимум до января следующего года.