Посетители Третьяковки смогут увидеть Саратов в пейзажах детей и подростков

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-07T14:46:36+03:00

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Творческий благотворительный проект МТС «Поколение М» совместно с Радищевским музеем запустили конкурс для школьников Саратовской области, любящих рисовать и готовых запечатлеть виды родного края и поделиться ими со зрителями со всей России. Лучшие пейзажи, созданные юными саратовскими художниками, получат шанс попасть на специальную экспозицию в Третьяковской галерее в Москве осенью 2019 года.

Для участия в конкурсе необходимо создать один или несколько пейзажей с видами достопримечательностей и красивых мест Саратовской области, выложить работы на сайт «Поколения М» в номинации «Третьяковская галерея – online» и отправить на почту tavyvodn@mts.ru письмо с конкурсными работами и кратким рассказом об авторе. Оценивать присланные работы на региональном этапе конкурса будет жюри, состоящее из сотрудников Радищевского музея. Прием работ на региональный этап конкурса продлится до 21 ноября 2018 года, подведение итогов и награждение победителей состоится в начале декабря на торжественном мероприятии в Радищевском музее. Все участники получат сертификаты и памятные подарки от «Поколения М», а тройка победителей будет награждена ценными призами.

Все выложенные на сайте «Поколения М» рисунки также автоматически попадают в федеральный этап проекта, главным призом в котором является участие в специальной экспозиции «Поколения М» в Третьяковской галерее. Выставка победителей «Поколения М» в Третьяковке пройдет осенью 2019 года и будет приурочена к открытию экспозиции выдающего русского пейзажиста Василия Поленова.

О проекте «Поколение М»

Всероссийский благотворительный проект «Поколение М» придуман и реализуется компанией МТС, объединяя в себе идею развития творческих способностей ребят по разным направлениям искусства и сбор средств на лечение тяжелобольных детей.

На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд. В творческую группу «Поколения М» входят признанные режиссеры Владимир Хотиненко и Владимир Грамматиков, аниматор Константин Бронзит, руководитель детского ансамбля «Непоседы» Елена Пиджоян, популярная певица и композитор Полина Гагарина, модельер Вячеслав Зайцев и многие другие. За выложенные работы, отданные голоса на портале, а также за «лайки» и «репосты» в социальных сетях пользователи получают баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет, который в режиме реального времени обновляется на главной странице сайта проекта. В конце года МТС переводит баллы в реальные деньги и направляет их на лечение детей. В рамках «Поколения М» собрано около 16 миллионов рублей, которые направлены на операции 49 детям.

Проект «Поколение М»:

- лауреат Премии Станиславского за 2014 год за развитие талантов детей в регионах России, срочную и деятельную помощь тяжелобольным детям;

- финалист главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards 2015 (Великобритания);

- победитель в номинации «Геймификация и онлайн-конкурсы» в конкурсе In2 SABRE Awards 2015 (Великобритания);

- лауреат Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» в 2015 году;

- обладатель награды «Лидеры корпоративной благотворительности 2015» за творческий подход к благотворительности;

- победитель премии «HR-бренд» за 2016 году в номинации «Большое сердце» как самый социально ориентированный проект среди лучших работодателей России;

- лауреат Премии «Digital Communications AWARDS — 2017» в номинации Digital-проекты и стратегии / КСО-коммуникации;

- лауреат премии «Effie Awards Russia 2017» в номинации «Вклад в общее благо. Социальная ответственность и устойчивое развитие».