17-летнюю москвичку отправили под домашний арест в Саратове

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-07T14:41:48+03:00

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Саратовские следователи предъявили обвинение 17-летней жительнице Москвы.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, девушку считают причастной к приобретению и хранению наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

По версии следствия, 22 октября жительница Московской области, которая училась в Саратове, купила в городе запрещенное вещество. Ночью 3 ноября ее остановили полицейские для проверки документов. Удостоверения личности у несовершеннолетней при себе не оказалось, поэтому ее доставили в отделение полиции №4, а при досмотре обнаружили наркотики.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Девушка полностью признала вину, ее отправили под домашний арест.