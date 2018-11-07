Саратовский завод «Нефтегазмаш» выплатил долг перед банком в 85 млн

СЕГОДНЯ 12:43 2018-11-07T12:43:26+03:00

Кредитор направил в суд иск о признании предприятия банкротом

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Саратовское АО «Завод «Нефтегазмаш» мог бы стать банкротом. Иск о признании АО несостоятельным направил в Арбитражный суд Саратовской области 14 марта 2018 года Банк «Финансовая корпорация Открытие».

- Завод был должен кредиторам более 85,5 млн рублей. Началась стадия наблюдения, назначили временного управляющего Петракова Романа, члена Ассоциации евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих. Во время судебного разбирательства «Нефтегазмаш» полностью погасил задолженность, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда региона.

Служители Фемиды решили 11 октября не признавать завод банкротом.