В ДТП в Энгельсе пострадали семь пассажиров микроавтобуса

СЕГОДНЯ 12:37 2018-11-07T12:40:02+03:00

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Сегодня в Энгельсе в результате столкновения грузовика ГАЗ 53 и микроавтобуса Ford пострадали семь пассажиров. По предварительным данным ДТП произошло около 10:00 на регулируемом перекрестке улиц Студенческая и Серафимовича.

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- Грузовиком управлял 45-летний водитель, а микроавтобусом 24-летний водитель. В результате ДТП, травмы получили 7 пассажиров микроавтобуса. Из которых все женщины, — рассказали «Кп-Саратов» в управлении регионального ГИБДД.

Обстоятельства происшествия выясняются.