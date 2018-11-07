Шесть раз судимый сельчанин украл овцу из летнего загона у пенсионерки
В полицию заявил сын потерпевшей
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Полиция раскрыла кражу овцы полугодичной давности у 65-летней жительницы села Воскресенка Федоровского района Саратовсской области.
- Полицейские узнали о пропаже из летнего загона от 41-летнего сына потерпевшей. Вчера, 6 ноября, полиция выяснила, что вором оказался 59-летний житель села Чкаловка, аресованный за воровство, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе саратовского ГУВД.
За спиной мужчины уже шесть судимостей, в основном за кражи. В отношении сельчанина заведено уголовное дело.