Саратовца отправили на три года в колонию за мошенничество с землей в Энгельсе
В Энгельсе вынесен приговор 31-летнему саратовцу.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в мошенничестве с землей в особо крупном размере.
Следствие установило, что в 2012 году он заключил договор с администрацией Энгельса на аренду земельного участка площадью 1 тыс. кв. м. Документ подписали по итогам аукциона.
Через два года гражданин подал заявление о предоставлении данного участка ему в собственность. Он мотивировал это тем, что там построен двухэтажный кирпичный дом площадью 202 кв. м и хозпостройка 42 кв. м.
В результате участок с кадастровой стоимостью 1,7 млн рублей был отдан ему в собственность без проведения торгов. Однако оказалось, что ни дома, ни строения там возведено не было, они числились только в документах.
Суд отправил мужчину на три года в колонию общего режима. Также он заплатит штраф 300 тыс. рублей.