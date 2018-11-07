Саратовца отправили на три года в колонию за мошенничество с землей в Энгельсе

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-07T12:14:35+03:00

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В Энгельсе вынесен приговор 31-летнему саратовцу.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в мошенничестве с землей в особо крупном размере.

Следствие установило, что в 2012 году он заключил договор с администрацией Энгельса на аренду земельного участка площадью 1 тыс. кв. м. Документ подписали по итогам аукциона.

Через два года гражданин подал заявление о предоставлении данного участка ему в собственность. Он мотивировал это тем, что там построен двухэтажный кирпичный дом площадью 202 кв. м и хозпостройка 42 кв. м.

В результате участок с кадастровой стоимостью 1,7 млн рублей был отдан ему в собственность без проведения торгов. Однако оказалось, что ни дома, ни строения там возведено не было, они числились только в документах.

Суд отправил мужчину на три года в колонию общего режима. Также он заплатит штраф 300 тыс. рублей.