Новый мост через Камелик в Перелюбском районе появится до конца года
В Перелюбском районе Саратовской области до конца 2018 года появится мост через реку Камелик.
- Деньги выделены по госпрограмме Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года». Строительство моста и сроки работ контролировал лично глава региона Валерий Радаев, — сообщили «КП-Саратов» в правительстве области.
Эксплуатация старого моста стала невозможной еще в марте 2016 года, по причине обрушения одной из плит дорожного покрытия. Местным жителям, чтобы попасть в другие населенные пункты, приходилось ехать в объезд более 200 км.
В апреле 2017-го Валерий Радаев встретился с жителями Большой Тарасовки и отметил высокую социальную значимость дороги для населения. Тогда же глава региона пообещал перелюбцам, что появится новый мост.
Длина моста составит 160 м, с учетом подъездов протяженность объекта — 363 м. В ходе строительства будет оборудовано наружное освещение, предусмотрены системы ливневой канализации и очистных сооружений.
Планируется сдать мост в эксплуатацию уже к концу этого года. Это поможет обеспечить бесперебойное, круглогодичное, а главное — безопасное передвижение транспорта между селами.