Новый мост через Камелик в Перелюбском районе появится до конца года

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-07T12:02:32+03:00

Его строительство ведется с декабря 2017 года

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В Перелюбском районе Саратовской области до конца 2018 года появится мост через реку Камелик.

- Деньги выделены по госпрограмме Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года». Строительство моста и сроки работ контролировал лично глава региона Валерий Радаев, — сообщили «КП-Саратов» в правительстве области.

Эксплуатация старого моста стала невозможной еще в марте 2016 года, по причине обрушения одной из плит дорожного покрытия. Местным жителям, чтобы попасть в другие населенные пункты, приходилось ехать в объезд более 200 км.

В апреле 2017-го Валерий Радаев встретился с жителями Большой Тарасовки и отметил высокую социальную значимость дороги для населения. Тогда же глава региона пообещал перелюбцам, что появится новый мост.

Длина моста составит 160 м, с учетом подъездов протяженность объекта — 363 м. В ходе строительства будет оборудовано наружное освещение, предусмотрены системы ливневой канализации и очистных сооружений.

Планируется сдать мост в эксплуатацию уже к концу этого года. Это поможет обеспечить бесперебойное, круглогодичное, а главное — безопасное передвижение транспорта между селами.