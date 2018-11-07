Под Саратовом голодный бомж украл и съел у односельчанки десять кур

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-07T11:59:04+03:00

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Месяц назад житель поселка Прибрежный Энгельсского района украл и съел у 38-летней односельчанки десять кур-бройлеров.

- Женщина рассказала о пропаже утром того же дня. Вчера полиция установила, что вором оказался арестованный за грабеж 45-летний бомж, который находится в изоляторе временного содержания. Мужчина признался в своем желании полакомиться птицей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе саратовского ГУВД.

В отношении сельчанина заведено уголовное дело. Любителю чужих куриц грозит до пяти лет лишения свободы.