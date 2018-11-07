Саратовцы предложили благоустроить проспект Кирова лавками у деревьев и цветами в горшках
Саратовцы продолжают предлагать идеи по благоустройству пешеходной зоны на проспекте Кирова.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, своими предложениями можно будет делиться до 15 ноября.
По словам чиновников, горожане настояли на восстановлении исторического вида зданий и появлении строгого дизайн-кода. Жители предложили расположить скамейки вокруг деревьев и украсить зону отдыха цветами в горшках.
Также, по мнению саратовцев, садовник мог бы решить проблему с закрывающими архитектуру символами города — разросшимися каштанами.
Повысить привлекательность Саратова для туристов, как считают люди, можно, если восстановить католический храм на проспекте Кирова и лютеранскую церковь на улице Радищева.