Саратовцы предложили благоустроить проспект Кирова лавками у деревьев и цветами в горшках

СЕГОДНЯ 11:38 2018-11-07T11:47:53+03:00

Кроме того, горожане требуют восстановить исторический вид зданий

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Саратовцы продолжают предлагать идеи по благоустройству пешеходной зоны на проспекте Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, своими предложениями можно будет делиться до 15 ноября.

По словам чиновников, горожане настояли на восстановлении исторического вида зданий и появлении строгого дизайн-кода. Жители предложили расположить скамейки вокруг деревьев и украсить зону отдыха цветами в горшках.

Также, по мнению саратовцев, садовник мог бы решить проблему с закрывающими архитектуру символами города — разросшимися каштанами.

Повысить привлекательность Саратова для туристов, как считают люди, можно, если восстановить католический храм на проспекте Кирова и лютеранскую церковь на улице Радищева.