2018-11-07T11:30:57+03:00
Происшествия

Под Саратовом сельчанин избил до смерти друга из-за подозрения в краже флешки

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима
Дарья Вострикова
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Житель поселка Терса Вольского района отправился в колонию за то, что до смерти избил своего знакомого.

- Все произошло в ночь с 6 на 7 июля. Застолье 33-летний Сергей Грибанов проводил в гостях у своего 40-летнего приятеля. Позже гулянка переросла в конфликт. Виной ссоры была пропавшая у посетителя ранее флеш-карта из мобильного телефона. Грибанов поспешил высказать свои претензии хозяину жилища сначала на словах, а потом и кулаками, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший умер из-за тупой травмы головы с ушибом и кровоизлияниями под оболочки головного мозга.

Собранных доказательств хватило для признания Грибанова виновным, несмотря на его отпирательства.

Теперь мужчина отправится на шесть лет в колонию строгого режима.

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