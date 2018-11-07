Факты снятия саратовского «Кристалла» с тренировок взял на контроль министр спорта

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-07T11:23:42+03:00

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Как уже сообщала «КП-Саратов», хоккеисты хоккейного клуба «Кристалл» обратились накануне, 6 ноября, с письмом к губернатору Саратовской области с просьбой защитить клуб от нового руководителя региональной спортивной школы «Кристалл» Сергея Николаева. Согласно тексту обращения, конфликтная ситуация в клубе возникла из-за того, что руководитель хоккейной школы «тянет одеяло» на себя и лишает опытных саратовских игроков тренировок в зале ледового дворца «Сокол» в пользу начинающих воспитанников школы. Все это происходит в преддверии ответственных домашних матчей в высшем дивизионе.

- По поручению губернатора области Валерия Радаева 6 ноября в ЛДС «Кристалл» состоялась встреча министра молодежной политики и спорта области Александра Абросимова с руководством областной спортивной школы «Кристалл» и руководством одноименного ХК. Также в рабочей встрече принял участие депутат Саратовской областной думы, председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пьяных, — сообщили «КП-Саратов» в правительстве области

В ходе собрания обсуждались вопросы взаимоотношений между областной федерацией хоккея и школой «Кристалл», в том числе вопрос предоставления льда для организации тренировочного процесса и соревнований. В соответствии с договором, заключенным между областной федерацией хоккея и СШОР «Кристалл», команде «Кристалл» предоставляется ледовая арена для проведения тренировок и игр в рамках первенства Высшей хоккейной лиги в соответствии с утвержденным расписанием. В случае невозможности предоставления арены в ЛДС «Кристалл» (например, игры БК «Автодор») для тренировок клуба предоставляется арена в ФОК «Заводской». ХК «Кристалл» полностью обеспечен необходимым количеством времени для тренировочного и соревновательного процесса.