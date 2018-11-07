Росимущество установило заброшенность участка со складами Рейнеке в Саратове
Компания «Дом.рф» официально прокомментировала ситуацию со складами Рейнеке в Саратове.
- Одно из направлений деятельности «Дом.рф» — вовлечение в оборот неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участков. В рамках этой работы «Дом.рф» ведет мониторинг земель по всем регионам России. Если обнаруживается участок, обладающий признаками заброшенности, «Дом.рф» запрашивает у федеральных и региональных органов власти сведения о планах использования земли и ее развития, — сообщили «КП-Саратов» в компании.
Напомним, накануне стало известно, что компания обратилась в министерство культуры России с просьбой рассмотреть возможность застройки территории, где сейчас расположены склады Рейнеке. При этом «Дом.рф» в письме ссылается на информацию Росимущества, проверка которого показала, что земельный участок не используется по назначению, а состояние объекта неудовлетворительное.
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- В случае со складами Рейнеке в Саратове наш запрос в министерство культуры не является свидетельством, что приняты какие-либо решения об использовании «Дом.рф» этих участков. На основе результатов проведенного мониторинга «Дом.рф» и данных, предоставленных региональными властями, федеральные власти смогут проанализировать ситуацию с участками и принять решение, требуется ли дополнительная помощь для его развития, — говорится в официальном комментарии компании.
Также подчеркивается, что «Дом.рф» использует земельные участки не только для жилищного строительства, но и для развития городских и культурных пространств.
- «Дом.рф» всегда учитывает потребности региона и исторический статус локации. В компании бережно относятся к объектам наследия, избегая их вовлечения в процесс жилищного строительства. С учетом всех сведений, которые удается получить в рамках мониторинга, «Дом.рф» также может организовать привлечение инвестора для восстановления объекта в строгом соответствии с его охранным обязательством, — подчеркивается в официальном комментарии.
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