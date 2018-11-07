Саратовские полицейские вычислили водителя, бросившего погибших, по разбитому автомобилю
Как мы уже сообщали накануне вечером, 6 ноября, на 322-м км автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград Марксовского района, в 15 м от проезжей части обнаружены трупы двух мужчин 56 и 35 лет.
Позже выяснилось, что погибшие находились в автомобиле, но водитель после аварии их выволок из авто и скрылся.
- При осмотре места происшествия нашли следы съезда с дороги и переворачивания. Также обнаружили лобовое стекло и правую фару от «Лады Приора» черного цвета, части кузова и сотовый телефон. После подворового обхода села Подлесное Марксовского района был найден разбитый автомобиль и установлен его водитель. Им оказался 39-летний житель села Подлесное, — сообщили «КП-Саратов» региональные полицейские.
Еще один пассажир «Лады Приора» также ушел и обратился в больницу. По факту оставления места аварии, в которой погибли двое и более лиц, возбуждено уголовное дело.