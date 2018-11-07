2018-11-07T10:57:35+03:00
Происшествия

Директор саратовского завода вернет рабочим более 70 млн рублей долга

Нарушителя выявила прокурорская проверка
Дарья Вострикова
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По итогам прокурорской проверки бывшего генерального директора АО «Акционерное предприятие Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» обязали вернуть рабочим более 70 млн рублей долгов по зарплате.

- Установлено, что своих денег не получил 421 работник с февраля 2016 по апрель 2017 года. Еще 340 человек так и не получили зарплату более, чем за два месяца, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Директор признан судом виновным и ему придется заплатить еще 800 тыс. рублей штрафа.

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