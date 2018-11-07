Родственники погибшего на производстве балаковца получат 950 тыс. рублей компенсации
В Балакове суд обязал ООО «Трасса-М» выплатить компенсацию родственникам погибшего на производстве компании.
- Случай произошел 10 апреля 2017 года. Местный житель работал в селе Пыловка на асфальтобетонной установке, принадлежащей компании. Там он получил термический ожог 40% тела и от этого 19 мая того же года умер, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.
Стоит отметить, что проверка по факту смерти показала, что погибший работал в фирме по гражданско-правовым договорам, то есть неофициально.
Мать погибшего через суд признала отношения между сыном и компанией трудовыми, после этого она, отец мужчины и внучка обратились с иском о компенсации морального вреда.
Требования истцов были удовлетворены.