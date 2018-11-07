2018-11-07T09:56:10+03:00
Происшествия

Росгвардия нашла у саратовца наркотики в пачке из-под сигарет

Мужчина выдал себя, когда бросился бежать от патруля
Дарья Вострикова
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Росгвардия нашла у 23-летнего жителя поселка Расково наркотики, спрятанные в пачку из-под сигарет.

- Патруль заинтересовала компания молодых людей, стоявших возле одного из домов на Гвардейской улице Ленинского района. Вид стражей порядка заставил их броситься наутек, но убежать никому так и не удалось. Позже туда подъехала следственно-оперативная группа, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе управления Росгвардии по Саратовской области.

Стражи порядка обнаружили вещество у одного из задержанных во время личного досмотра. В отношении наркомана возбуждено уголовное дело.

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