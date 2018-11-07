В Заводском районе заживо сварился бомж

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-07T09:50:05+03:00

Его затопило кипятком в тепловом пункте, где он ночевал

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На улице Азина в Саратове местные жители обнаружили в помещении теплового узла тело мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, тело было найдено утром 6 ноября после того, как пошла протечка на теплотрассе.

При этом установлено, что помещение не запиралось, поэтому в него проник мужчина без определенного места жительства, на вид 55–60 лет. Предполагается, что гражданин ночевал в помещении.

Назначена экспертиза, проводится доследственная проверка.

Ранее в соцсетях пользователь сообщил, что мужчина сварился заживо, после того как термобудку затопило кипятком.