2018-11-07T09:39:50+03:00
Происшествия

В Духовницком девушки-рецидивисты украли две чугунные батареи и еду

Им помогал пять раз судимый парень
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 6 ноября, полиция поймала троих воров-рецидивистов, которые унесли из чужого дома две батареи и еду.

- По словам потерпевшего, все случилось неделю назад. Незакрытый замок позволил 43-летнему вору из Теликовки в компании 39-летней подельницы и 37-летней односельчанки попасть внутрь. Мужчина ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности. За плечами одной из дам четыре отбытых наказания, а вторая пока что получала только условный срок, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Задержанные уже во всем признались, а часть украденных вещей у них изъяли полицейские. По делу проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовский автор частушек о судьях требует 1 млн рублей моральной компенсации
Посетители Третьяковки смогут увидеть Саратов в пейзажах детей и подростков
17-летнюю москвичку отправили под домашний арест в Саратове
«Спящая красавица» открывает проект «Звезды мирового балета в Саратове»
Саратовский завод «Нефтегазмаш» выплатил долг перед банком в 85 млн
В ДТП в Энгельсе пострадали семь пассажиров микроавтобуса
Шесть раз судимый сельчанин украл овцу из летнего загона у пенсионерки
Пьяный водитель протаранил дорожное ограждение в Саратове
Саратовца отправили на три года в колонию за мошенничество с землей в Энгельсе
Новый мост через Камелик в Перелюбском районе появится до конца года
Под Саратовом голодный бомж украл и съел у односельчанки десять кур
Упрощается порядок получения земли многодетными семьями