В Духовницком девушки-рецидивисты украли две чугунные батареи и еду

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-07T09:39:50+03:00

Им помогал пять раз судимый парень

Изменить размер текста: A A

Вчера, 6 ноября, полиция поймала троих воров-рецидивистов, которые унесли из чужого дома две батареи и еду.

- По словам потерпевшего, все случилось неделю назад. Незакрытый замок позволил 43-летнему вору из Теликовки в компании 39-летней подельницы и 37-летней односельчанки попасть внутрь. Мужчина ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности. За плечами одной из дам четыре отбытых наказания, а вторая пока что получала только условный срок, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Задержанные уже во всем признались, а часть украденных вещей у них изъяли полицейские. По делу проводится проверка.