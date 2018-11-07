Мошенник из Краснодарского края обманул четырех жителей Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:21 2018-11-07T09:31:00+03:00

Он звонил, сообщал, что их сыновья задержаны за хранение наркотиков, и требовал денег

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Сотрудники полиции Саратовской области задержали подозреваемого в серийных мошенничествах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, гражданин обманул нескольких жителей региона.

По версии следствия, в июле, августе и октябре неизвестный злоумышленник звонил людям и говорил, что их сыновья задержаны за хранение наркотиков. Для освобождения он требовал перевести ему суммы от 3 до 50 тыс. рублей.

Жертвами мошенника стали три женщины и мужчина, жители Саратова и Балашова в возрасте от 49 до 79 лет.

Полиции удалось установить, что преступления совершил 39-летний житель Новороссийска Краснодарского края. Ранее он уже был судим за кражу и самоуправство. Во время обыска у него дома изъяли два сотовых телефона, шесть сим-карт, три банковские карты. Гражданин дал признательные показания.