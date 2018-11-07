В Саратове трое воришек украли из бани два бака и вытяжку

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-07T09:27:02+03:00

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Накануне, 6 ноября, в полицию Ленинского района поступило заявление о краже из бани по улице Песочная. В списке похищенного — два металлических бака и вытяжка общей стоимостью 8 тыс. рублей.

- Сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий задержаны трое подозреваемых ранее не судимых безработных в возрасте 25, 30 и 33 лет. Как выяснилось, мужчины проникли в баню после того, как отжали входную щеколду, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть похищенного — один бак — был изъят.