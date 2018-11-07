Панков: Люди ценят внимание Володина к своим проблемам

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-07T09:19:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал очередной пост в телеграм-канале «Пара слов».

- Бывает, и в праздники работаем. Как и вчера. Отмечу, все равно радость на душе. Володин сообщил о принятых решениях в моем округе. Как вы помните, мною освещалась поездка в Перелюб. Так вот, решение по школе почти готово. В следующем году разработка проекта, а ее ремонт начнем в 2020-м. Это огромная поддержка — школа 20 лет не видела капитального ремонта. Средств ни в области, ни в районе на это нет. А в будущем, 2019, году рядом будет построен спорткомплекс открытого типа. Такой, как уже появились по проекту спикера в Озинках, Алгае, Романовке, Балакове и Саратове. Жители Перелюбского района считают Володина своим. Он много что для них сделал. Техникум на въезде выстроен новый, больница, автомобили скорой помощи и специалисты для ЦРБ, газификация, решение проблем с жильем, ремонт сельских школ. Стажировка преподавателей иностранного языка за рубежом. Да всего сейчас и не вспомнишь. И вот, крайний приезд. В больницу уже прислали специалистов, особенно не хватало анестезиолога-реаниматолога. То же и в Ивантеевке. Врач уже приехал и работает, решается вопрос по ремонту больницы. В оба учреждения доставят автомобили скорой помощи для рожениц, на базе мягкой «Газели». Что касается гимназии в Ивантеевке, на следующий год там будет построен спорткомплекс в приоритетном порядке. Ученики показали очень хорошие результаты по разным видам спорта и сдаче нормативов ГТО.

Не раз с Володиным были и в Пугачеве, в пансионате. Был период, он как будто вымер. Со временем начали заполнять его бюджетниками и давать путевки ветеранам войны и труда. Вместе обсуждали новое строительство современного корпуса на 60, на 80, на 100 мест. Подход простой — на следующий год разрабатываем и оплачиваем проект. Строительство планируем начать при наличии проекта уже в 2020 году. Обещал Володин поддержать пугачевцев и по реконструкции парка. Работу завершаем за полночь. Хорошо ощущать результаты труда. Ведь все сделанное для людей всегда в радость, считает Володин. И они ценят внимание к своим проблемам. То, что чашку чая всегда с людьми выпьет, выслушает их и поможет, — написал Николай Панков.