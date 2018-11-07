2018-11-07T09:17:33+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина ограбил магазин «Сытый папа»

Похититель унес из торговой точки лоток с пирожными
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Вечером 5 ноября в 20:13 в магазине на улице Чернышевского, 96а сработала кнопка тревожной сигнализации.

Владелец магазина, 48-летний индивидуальный предприниматель, сообщил в полицию, что неизвестный открыто похитил деревянный лоток с хлебобулочными изделиями.

Сумма ущерба составила 1 264 рублей.

В ходе розыска сотрудники патрульно-постовой службы за это преступление задержали ранее не судимого 30-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело за грабеж.

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